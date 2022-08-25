"Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülünü ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen sanatçının vefatı Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında duyuruldu.

Bakanlık tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda "Karagöz sanatçımız Hayali Alpay Ekler'in vefatını üzüntüyle öğrendik. 2022 yılında 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan ettiğimiz sanatçımızı geleneksel Türk tiyatrosuna katkılarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Karagöz sanatçımız Hayalî Alpay Ekler'in vefatını üzüntüyle öğrendik.



2022 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan ettiğimiz sanatçımızı geleneksel Türk tiyatrosuna katkılarıyla hatırlayacağız.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/JPtjmaGml0 — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) August 25, 2022

Akademisyen, sanatçı, oyuncu dostları ve öğrencileri de sosyal medya hesaplarında Hayali Ekler için taziye mesajları paylaştı.

Ekler'in cenazesi yarın öğlen namazını müteakip, Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.