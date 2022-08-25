Güzellik salonlarından, atık işleme sanayi tesislerine, kuyumculardan özel spor salonlarına...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre güvenliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; güzellik salonlarında artık hiçbir tıbbi işlem yapılamayacak. Kalıcı makyaj ise mevzuata uygun işlemler arasında yer alacak.

Tüy alma işleminde kullanılan lazer epilasyon cihazlarına enerji sınırı getirilecek.

Güzellik salonları, her yıl iki kez denetlenecek, kurallara uymayanlar, 15 güne kadar kapatma ve 581 lira idari para cezası ile karşılaşacak.

Atık işleme sanayi tesisleri, sağlık koruma bandı çekmek zorunda olacak

Atık işleme sanayi tesislerinin etrafına, sağlık koruma bandı çekilecek. Bu düzenlemeden katı atık ara transfer istasyonları, atık su arıtma gibi tesisler etkilenecek.

Tehlikeli, tehlikesiz ve özel işleme tabii atıkların geri kazanım tesisleri de bu düzenlemeye uyacak.

Özel spor tesislerine düzenleme

Özel spor tesislerinde, soyunma odaları 8 metrekareden küçük olmayacak.

Ortam ısısı kışın 18 derecenin altına düşmeyecek, yazın ise 24 derecenin üzerine çıkamayacak. Kuyumcular, kuyum ticaretinden başka faaliyette bulunamayacak.

Doğaya zarar vermesi muhtemel işletmeler, önce ÇED sürecine tabi tutulacak.

Sonra bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi alabilecek.

İşletmenin verdiği bilgi ve belgeler, çevreye etkisini kanıtlar durumda ise geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya lisansına dönüştürülecek.