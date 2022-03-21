Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede ekipler yolları açmaya çalışıyor.
İlçe merkezine 29 kilometre mesafede bulunan Uzunkız yayla yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu.
Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalara başladı.
Ekipler, kapalı olan kırsal mahalle yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Samsun
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