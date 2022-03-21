Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Urla ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 23 fişek, 2 barut kutusu ve 3 bıçak ele geçirildi.
İzmir'in Urla ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda birçok suçtan aranan M.G.'nin kaldığı yeri tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 3 bıçak, 2 barut kutusu ve 23 fişek bulundu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir
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