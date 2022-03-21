İzmir'in Urla ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda birçok suçtan aranan M.G.'nin kaldığı yeri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 3 bıçak, 2 barut kutusu ve 23 fişek bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.