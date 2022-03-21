Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kapanan 97 köy yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ardahan'da, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle gün içerisinde kapanan 97 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması için uyardı.
Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kapanan 97 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.
Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı yeniden aksattığına dikkati çeken yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yollara çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
Ekipler, açılan yolları kar yağışı ve tipinin yeniden kapatmaması için genişletme çalışması yürütüyor.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Hava Durumu
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