Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.
Etiketler: Ordu Hava Durumu Kar Yağışı
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