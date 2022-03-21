Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.