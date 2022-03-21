Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 10 ilçede eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kastamonu'nun Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Kastamonu Kar Yağışı Hava Durumu
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