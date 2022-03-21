Kütahya’nın Domaniç ilçesinde olumsuz hava şartları ve yollarda buzlanma riski nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ''Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine, ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi günü, 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.