Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde olumsuz hava şartları ve yollarda buzlanma riski nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildi.
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde olumsuz hava şartları ve yollarda buzlanma riski nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ''Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine, ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi günü, 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Kütahya
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