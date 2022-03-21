Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Saçayak Mahallesi ormanlık alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreste önlem aldı.
Jandarma, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişiyi yakaladı.
Jeneratör, dedektör, 2 kırıcı delici alet ve 17 kazı malzemesi ele geçiren ekipler, şüphelileri ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Etiketler: Balıkesir Kaçak Kazı
Son Haberler
- 23:50
- 23:43
- 23:39
- 23:25
- 23:31
Sıradaki Haber
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz