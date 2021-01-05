Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsunlu 3 genç hurda parçalardan bisiklet yaptı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan üç genç, hurda parçaları kullanarak kendi bisikletlerini yaptı
Samsunlu 13,15 ve 16 yaşındaki gençler internette gördükleri araç lastikli bisikletten yapmaya karar verdi.
Gençler koronavirüs nedeniyle evlerde kaldıkları bu dönemde canları sıkılınca internette gördükleri bisikleti yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Malzemeleri bir araya getiren 3 arkadaş, internetten araştırma yapıp sanayideki ustalardan da yardım alarak düşüncelerini hayata geçirdi.
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