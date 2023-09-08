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Türkiye
İHA 08.09.2023 02:49

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs, konuşmak için çağırdığı kişiye silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs, konuşmak için çağırdığı kişiye silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs yaralandı.

Saat 00.50'de Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana gelen olayda B.Ö., konuşmak için çağırdığı K.B’ye silahla ateş etti.

Bacaklarına ve kalçasına isabet eden 3 kurşunla yaralanan K.B. Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonunda silahlı yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan B.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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