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Türkiye
İHA 08.09.2023 02:09

Alkollü motosiklet sürücüsü otobüsten inen yolcuya çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alkollü motosikletli önce belediye otobüsüne ardından durakta inen yolcuya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alkollü motosiklet sürücüsü otobüsten inen yolcuya çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Güney Mahallesi D-100 Yanyol Ankara istikameti 95 Evler mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen belediye otobüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı.

O esnada arkadan gelen A.D. idaresindeki plakalı motosiklet önce otobüse ardından durakta inen M.M. isimli kadına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan A.D. ve M.M. yaralandı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan denetimde, motosiklet sürücüsü A.D.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı. 

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