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Türkiye
AA 08.09.2023 01:47

Tabancayla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tabancayla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Tabancayla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Gerenkova Mahallesi'nde evlerinde M.B., kardeşi E.B'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığını gördü.

M.B'nin kardeşinin elinden almak istediği tabancanın kazara ateş alması sonucu E.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan E.B'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polisin ifadesine başvurduğu ağabey M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çocuğun babası hakkında ruhsatsız silah bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.

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