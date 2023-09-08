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Türkiye
İHA 08.09.2023 01:58

Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’da kavşak içerisinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kastamonu-Tosya kara yolu Tosya Işıklı Kavşak'ta Kemal G. idaresindeki  Ford marka hafif ticari araç ile Adviye D. yönetimindeki cip çarpıştı.

Kaza sebebiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki işaret tabelalarını da yıkarak direğe çarptı.

Kazada araçlarda bulunan Recep G., Nurten G., Adviye D. ve Nurten D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle Tosya Işıklı Kavşak, bir süreliğine araç trafiğine kapatılarak, araç geçişine izin verilmedi.

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