Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
C.K. idaresindeki hafif ticari araç, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü C.K. ile araçta bulunan N.S. ve aracın altında kalan Ü.K. yaralandı. Ü.K, aracın altından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ü.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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