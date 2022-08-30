Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 17:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü
[Fotograf: İHA]
İstanbul Küçükçekmece’de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yol çöktü.
Kaldırımda ve yolda derin yarıklar oluşurken inşaatın içinde de istinat duvarlarında kısmı çekmeler meydana geldi.
Yolun çöken kısmına ve kaldırıma duba ile şeritler çekildi.
Etiketler: İstanbul
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