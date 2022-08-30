Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Eskişehir çevresinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Haberler
- 19:45
- 19:38
- 19:25
- 19:12
- 18:40
Sıradaki Haber
4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz