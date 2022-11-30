Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da odunluğa gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Samsun'un Ladik ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Odunluğa gizlenmiş tarihi ibrik ile objeler ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, İbi Mahallesi'nde yaşayan S.Ö'nün elinde tarihi eserler olduğu yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenledi.
İkamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, odunlukta odunların arasına gizlenmiş Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen metal ibrik, 3 terazi görünümlü obje, kurusıkı tabanca ile 55 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Samsun Tarihi Eser Kaçakçılık
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