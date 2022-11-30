Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da denizde hortum oluştu
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi.
İlçe merkezi ile Kalkan Mahallesi arasındaki açık denizde hortum meydana geldi.
Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.
Etiketler: Antalya
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