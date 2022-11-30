İlçe merkezi ile Kalkan Mahallesi arasındaki açık denizde hortum meydana geldi.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.