Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Edirne'de 25 sokak kedisi ölü bulundu
Edirne'de boş bir arazide 25 ölü sokak kedisi bulundu. Kedilerin zehirlendiği düşünülüyor.
Bostanpazarı Dibek sokaktaki boş arazide 25 ölü sokak kedisi bulundu.
Polis ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kedilerde zehirlenme belirtileri görüldü. Numune alan ekipler, ardından ölü kedileri topladı.
Duruma tepki gösteren hayvanseverler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Edirne Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
İstanbul Adliyesi'nde yangın tatbikatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz