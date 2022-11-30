Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
700 kilo soğan çalan şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yol kenarındaki tezgahlardan 700 kilogram soğan çalan şüpheli gözaltına alındı. Soğanlar sahiplerine teslim edildi.
İstanbul Caddesi'nde yol kenarında yöresel ürünler satan Şükrü Altundağ ve Nagi Gül, sabah tezgahlarında soğan çuvallarının eksik olduğunu görünce polise başvurdu.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin yaptığı incelemede, tezgahlardan 46 çuvaldaki yaklaşık 700 kilogram soğanı çalan zanlının Ali A. olduğu belirlendi.
Zanlı, ilçe merkezinde gözaltına alındı. Hamamözü ilçesinde satıldığı tespit edilen soğanlar da bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Amasya
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