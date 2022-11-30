ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayında alınan 46 bin 768 ton yaş çay karşılığı olarak yaklaşık 313 milyon 348 bin liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Üreticilerin, yaş çay bedellerini hesaplarından yarın çekebilecekleri kaydedildi.