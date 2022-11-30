Kumçatı beldesinde yaşayan Abdulcabbar Geylani, geçen yıl 1200 keçi kapasiteli çiftlik projesi ile TKDK'ye başvurdu.

Değerlendirmenin ardından projesi onaylanan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin lira hibe desteği sağlanan Geylani, 3 bin metre kare alanda,1800 metre kapalı alan üzerinde 'Saanen' ırkı keçi çiftliği kurdu.

Gabar Dağı eteklerindeki çiftlikte 5 kişi istihdam edilirken, buradaki keçilerinin diğer keçi türlerine göre yüzde 180 verimlilik sağladığı, çoklu doğurgan özellikleriyle de yatırımı ikiye, üçe katladığı belirtildi.