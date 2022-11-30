Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gabar Dağı eteğinde devlet desteğiyle keçi çiftliği kurdu
[Fotograf: DHA]
Şırnaklı Geylani, yüzde 50 devlet desteği ile Gabar Dağı eteklerindeki Kumçatı beldesinde kurduğu çiftlikte 'Saanen' ırkı keçi yetiştiriciliğine başladı.
Kumçatı beldesinde yaşayan Abdulcabbar Geylani, geçen yıl 1200 keçi kapasiteli çiftlik projesi ile TKDK'ye başvurdu.
Değerlendirmenin ardından projesi onaylanan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin lira hibe desteği sağlanan Geylani, 3 bin metre kare alanda,1800 metre kapalı alan üzerinde 'Saanen' ırkı keçi çiftliği kurdu.
Gabar Dağı eteklerindeki çiftlikte 5 kişi istihdam edilirken, buradaki keçilerinin diğer keçi türlerine göre yüzde 180 verimlilik sağladığı, çoklu doğurgan özellikleriyle de yatırımı ikiye, üçe katladığı belirtildi.
Etiketler: Şırnak
Sıradaki Haber
700 kilo soğan çalan şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz