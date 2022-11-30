İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi de gündeme geldi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifiyle kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesini önerdi.

Yeni araç ve şoförler için İstanbulluların lehine bazı taahhüt ve şartlar getirdiklerini anlatan Cihan, taksilerde güvenlik bölmesi, bilgilendirme ekranı ile kamera ve araç takip sistemini zorunlu tutacaklarını, İstanbulkart entegreli ve kredi kartı gibi farklı ödeme seçeneklerinin bulunacağını açıkladı.

Standart getirilecek

Cihan, taksi sahiplerinin belirlenen kurallara uyacakları yönünde taahhüt imzalayacaklarını, şoförlere de eğitim, davranış ve giyim konularında standart getirileceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, önceki UKOME toplantısında alınan 1000 taksi kararı sırasında da aynı talepleri ilettiklerini ve şu andaki teklifte taleplerinin tamamının yerine gelmiş gibi gözüktüğünü söyledi.

1803 minibüsün engelli erişimine uygun olacağının söylendiğini ve bunun bu anlamda çığır açtığını ifade eden Yücel, bu durumun diğer taksilere de örnek teşkil etmesini umduğunu vurguladı.

Dijitalleşme, eğitim ve ceza gibi konuların önemli olduğuna değinen Yücel, denetim konusunda bir eksiklik olabileceğini, 30 bin şoförden sadece 227'sinin men edildiğini, bu konuda çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.