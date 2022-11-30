Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde MHRS'den üzerinden 200 milyon randevu alındığını, günlük randevu sayısının COVID-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin."