Tekkeköy ilçesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya gelen, başında şapka, yüzünde ise cerrahi maske bulunan Ü.Ç. (32), 20 bin lira değerinde altın almak istediğini söyledi.

Kuyumcu Gazi Öner'in oğlu Semih Öner, tezgahtan çıkardığı iki bileziği tartarak Ü.Ç'ye fiyatını söyledi. Bileziklere bakmak istediğini söyleyerek eline alan Ü,Ç, aniden koşarak dükkandan çıktı.

Bunun üzerine Semih Öner ile babası, şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Ü,Ç, bu sırada bölgeden geçen jandarma ekiplerince yakalanarak Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin kuyumcudan bilezikleri alıp kaçma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.