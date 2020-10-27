Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon başlattı.

Merkeze bağlı Arpalık köyünde sahte içki ürettikleri belirlenen 2 şüphelinin evlerinde ve eklentilerinde, sahte 2 bin 650 litre şarap, 3 litre rakı ve 2 kilogram anason bulundu.

Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine el konuldu.