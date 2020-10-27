Haber Giriş: Kaynak: AA
Çorum'da 2 bin 653 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 653 litre sahte içki ele geçirildi.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon başlattı.
Merkeze bağlı Arpalık köyünde sahte içki ürettikleri belirlenen 2 şüphelinin evlerinde ve eklentilerinde, sahte 2 bin 650 litre şarap, 3 litre rakı ve 2 kilogram anason bulundu.
Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine el konuldu.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:23
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