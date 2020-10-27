Sarıkaya ilçesinde G.A'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüphelinin evi, iş yeri ve otomobilindeki aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 451 sikke, 51 obje, 44 yüzük, 3 mühür, 12 ok ucu ile 2 tabanca, 6 mermi ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli G.A. gözaltına alındı.