Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da sahte içki operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz ilçesinde ürettikleri sahte içkiyi piyasaya süren bir grup olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir miktar sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyete götürüldü.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:01
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