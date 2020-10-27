Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz ilçesinde ürettikleri sahte içkiyi piyasaya süren bir grup olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir miktar sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyete götürüldü.