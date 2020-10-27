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Ankara'da ByLock operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 şüphelinden 4'ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü adreslerinde yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:50
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