Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 3 bin 52 personelin katılımıyla 3 bin 793 işletme, alışveriş merkezi, sahil ve araçlar denetlendi.

Denetimlerde, COVID-19 tedbirlerine uymayan 41 kişiye 40 bin 89 lira ceza verildi.

Tatilciler, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.