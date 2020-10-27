Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da COVID-19 tedbirlerine uymayanlara 40 bin 89 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimlerinde, 41 kişiye toplam 40 bin 89 lira ceza uygulandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 3 bin 52 personelin katılımıyla 3 bin 793 işletme, alışveriş merkezi, sahil ve araçlar denetlendi.
Denetimlerde, COVID-19 tedbirlerine uymayan 41 kişiye 40 bin 89 lira ceza verildi.
Tatilciler, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:28
Sıradaki Haber
Çorum'da 2 bin 653 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz