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Adıyaman'da 99 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, farklı mahallelerdeki 99 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 99 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:39
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