Samsun Müftülüğü'nce ibadethaneler ve Kuran kursları, rutin temizlik işlemleri haricinde dezenfekte edilerek cemaatin hizmetine sunuluyor.

Pazar Camisi'ndeki çalışmaları inceleyen İlkadım Müftüsü Seyfullah Çakır, ibadethanelerde koronavirüse karşı çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşları kişisel temizlik konusunda her zamankinden daha duyarlı olmaya davet eden Çakır, amaçlarının vatandaşların gönül rahatlığıyla camilerde ibaretlerini yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.