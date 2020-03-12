Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da koronavirüs önlemleri: Camiler dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da cami, mescit ve Kur'an kursları, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
Samsun Müftülüğü'nce ibadethaneler ve Kuran kursları, rutin temizlik işlemleri haricinde dezenfekte edilerek cemaatin hizmetine sunuluyor.
Pazar Camisi'ndeki çalışmaları inceleyen İlkadım Müftüsü Seyfullah Çakır, ibadethanelerde koronavirüse karşı çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşları kişisel temizlik konusunda her zamankinden daha duyarlı olmaya davet eden Çakır, amaçlarının vatandaşların gönül rahatlığıyla camilerde ibaretlerini yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.
Etiketler: Samsun koronavirüs dezenfekte camiSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:06
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