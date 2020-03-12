Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasının ardından tedbirler artırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve belediyeye bağlı müzelerdeki etkinlikleri ay sonuna kadar durdurdu.

Darülaceze'de ziyaretlere 14 gün ara verildi. Kurum sakinleri de risk sebebiyle dışarı çıkarılmıyor. Kamusal alanlarda başlatılan dezenfekte çalışmaları da sürüyor.

Hava alanları, okullar, camiler, toplu ulaşım araçları temizleniyor. Hafta sonu Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin tüm kapalı alanları dezenfekte edilecek.