İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “2019 İEM Faaliyet Raporu' isimli iki ciltten oluşan almanak yayınladı.

Eski İngiliz İstihbarat Subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

TRT Haber Mesurier'in düşme görüntülerine ulaştı.

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı. pic.twitter.com/xkUnLV5E6u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2020

Mesurier, 11 Kasım 2019'da Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu. Mesurier'in ölümü birçok soruya neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık soruşturmayı yüksekten düşme olarak dosyaya geçirmişti.