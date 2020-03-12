İzmir'in Bornova ilçesinde bir alışveriş merkezine silahlı bir kişinin girdiği ihbarını alan polis, harekete geçti.

Alışveriş merkezine çok sayıda ekip sevk edildi. Alışveriş merkezi boşaltıldı.

İçeriden bir kaç el silah sesi duyuldu. Polis, şüpheliyi ikna ederek elindeki silahı aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.