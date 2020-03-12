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İzmir'de silahla AVM'ye giren şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde alışveriş merkezine silahla giren bir kişi kısa süreli paniğe yol açtı. Polis tarafından ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir alışveriş merkezine silahlı bir kişinin girdiği ihbarını alan polis, harekete geçti.
Alışveriş merkezine çok sayıda ekip sevk edildi. Alışveriş merkezi boşaltıldı.
İçeriden bir kaç el silah sesi duyuldu. Polis, şüpheliyi ikna ederek elindeki silahı aldı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: izmir bornova alışveriş merkezi AVMSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:09
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