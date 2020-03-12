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Kahramanmaraş'ta kaçak otomobil motoru ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda numaraları kazınmış 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sanayi sitesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, değişik markalara ait seri numaraları kazınmış gümrük kaçağı 40 otomobil motoru bulundu.
Olayla ilgili şüpheli R.B. gözaltına alınırken, ele geçirilen motorlar ise Malatya Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: motor kaçak Gümrük ele geçirildiSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:18
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