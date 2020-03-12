Çimenlik Kalesi, bir kez daha duygu dolu anlara sahne oldu. Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri başladı. Mehteran konserini, halk oyunları gösterisi ve geçit töreni izledi.

Çanakkale-Ankara arasındaki 720 kilometrelik Zafer Koşusu da başladı. Gelibolu yarımadasından alınan toprak, Çanakkale Boğazı'ndan alınan su ve Türk bayrağından oluşan emanetler, Vali Orhan Tavlı tarafından atletlere teslim edildi.

Tavlı, "Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105'inci yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutlamanın ve aziz şehitleri rahmetle minnetle anmanın manevi onurunu paylaşmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Emanetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Ankara'ya ulaştırılacak.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Gül