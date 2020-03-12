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Yunanistan'ın sıktığı gazdan etkilenen tavus kuşları korumaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan'ın sıktığı gaz bombalarından etkilenen Pazarkule Sınır Kapısı hizmet binasının bahçesindeki tavus kuşları korumaya alındı.
Yıllardır Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki hizmet binasının bahçesinde, hem gümrük memurları hem de sınır karakolundaki askerlerin beslediği tavus kuşları, iki haftadır Yunanistan'ın sıktığı gaza maruz kalıyordu.
Tampon bölgede bekleyen sığınmacıları hedef alan gaz saldırılarının zarar verdiği 4 tavus kuşu, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesine götürüldü.
Etiketler: tavus kuşu koruma gazSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:17
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