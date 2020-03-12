Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının istihbari çalışmaları sonucu Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, 11 Mart'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 2020-06" ve "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-04" operasyonlarının başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonlar kapsamında bir sığınak, 3 büyük tüp, 2 jelikan bidon, 9 adet 30 litrelik su bidonu, 2 büyük pil, 8 çift ayakkabı, pantolon, kazak, çekiç, 3 murç, çakmak gazı, akıllı cep telefonu, sim kart ve batarya ele geçirilmiştir. Delil niteliğindeki malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler de yerinde imha edilmiştir. Ele geçirilen sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.