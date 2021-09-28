İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 14 bin 600 adet makaron, 15 kutu kaçak nargile kömürü, 45 adet 200 gramlık kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.