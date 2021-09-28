İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi katil zanlısı Murat Uslu'yu kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Uslu, hakaret ve tehdit suçlarından ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tuğba Anlak, 31 Temmuz 2019'da evine pencereden giren eski arkadaşı Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızının yanında başından silahla vurulmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.