Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde özel bir şirkete ait elektrik tamir işlerinde kullanılan araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yüksekten düşerken araç istinat duvarında asılı kaldı.

[Fotoğraf: AA]

1 kişi yaralandı

Kazada, yoldan geçen 1 kişi istinat duvarından düşen demir ve beton parçaları nedeniyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hafif yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.