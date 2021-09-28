Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki otomobile çarpan araç istinat duvarında asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kaldı. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde özel bir şirkete ait elektrik tamir işlerinde kullanılan araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yüksekten düşerken araç istinat duvarında asılı kaldı.
[Fotoğraf: AA]
1 kişi yaralandı
Kazada, yoldan geçen 1 kişi istinat duvarından düşen demir ve beton parçaları nedeniyle yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hafif yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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