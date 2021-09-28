Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da polyester imalathanesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Hatay’ın İskenderun ilçesinde polyester imalathanesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Sanayi sitesindeki bir polyester imalathanesinde duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İmalathanenin içindeki malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyürken, gökyüzüne siyah duman kapladı.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
[Fotoğraf: DHA]
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