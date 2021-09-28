Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da "torbacı" operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte yapılan operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, M.B.T., F.A. , B.Ö. ve M.T'nin zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Aksaray Uyuşturucu Narkotik
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