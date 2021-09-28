İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, M.B.T., F.A. , B.Ö. ve M.T'nin zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.