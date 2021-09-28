Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saman yüklü kamyon cayır cayır yandı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.
Alaşehir kara yolunda seyreden M.C. yönetimindeki kamyonun taşıdığı samanlar alev aldı.
Yangının kısa sürede büyümesi ve kamyonu sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
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