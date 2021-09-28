Hacıbeyli köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Y.M'nin evinin avlusunda ev sahibi ile E.M, M.M ve Ü.Ş, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Olay yerinin yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda kazıldığı tespit edildi.

Evde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada, 10 metre uzunluğunda kancalı ip halat, bir kova, 10 metre uzunluğunda çelik kancalı ip halat, 3 kürek, bir kazma, iki küçük el telsizi, bir metale duyarlı el detektörü, bir Arapça yazılı defter ele geçirildi.

Susurluk'ta izinsiz kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Susurluk'ta bazı kişilerin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Söz konusu 6 zanlıyı suçüstü yakalayan ekipler, kazıda kullanılan kırıcı delici, 6 kazı malzemesi, jeneratör ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.