İki ilde kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde izinsiz kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Hacıbeyli köyünde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Y.M'nin evinin avlusunda ev sahibi ile E.M, M.M ve Ü.Ş, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Olay yerinin yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda kazıldığı tespit edildi.
Evde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada, 10 metre uzunluğunda kancalı ip halat, bir kova, 10 metre uzunluğunda çelik kancalı ip halat, 3 kürek, bir kazma, iki küçük el telsizi, bir metale duyarlı el detektörü, bir Arapça yazılı defter ele geçirildi.
Susurluk'ta izinsiz kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Susurluk'ta bazı kişilerin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
Söz konusu 6 zanlıyı suçüstü yakalayan ekipler, kazıda kullanılan kırıcı delici, 6 kazı malzemesi, jeneratör ve dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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