Valilikten yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte vaka sayılarının kent genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma, kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17'nci ve 19'uncu maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında sadece valilik ve kaymakamlık makamlarına 48 saat önce yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek gösteri ve etkinliklerin gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi.

İnsanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının mülki amirin iznine bağlandığı aktarılan açıklamada, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler 29 Eylül günü saat 00.01 ile 13 Ekim günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.