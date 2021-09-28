Bir grup öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bulundukları binada yangın çıktığı ihbarında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, söz konusu binada öğrenciler tarafından çiçek ve alkışlarla karşılandı.

İtfaiye ekibi kendileri için hazırlanan pastayı keserek öğrencilere ikram etti.

[Fotoğraf: AA]

Ekip sorumlusu İbrahim Halil Güzen, 12 yıldır itfaiyede görev yaptığını belirterek, ilk defa böyle bir sürprizle karşılaştığını söyledi.

"Gençlerimiz ve çocuklarımız böyle güzel bir etkinlik için bizleri düşünmüşler. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Güzen, trafikte itfaiye araçlarına karşı duyarlılık beklediklerini belirterek, "Yanan ev bize yol vermeyen sürücülerin bir yakınına ait olabilir. Ambulansa yol verdiğimiz gibi itfaiye aracına da yol verilmeli" diye konuştu.