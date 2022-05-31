Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 00:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Samsun'da inşaat sırasında iki binanın temeli kaydı: Binalar tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da inşaat çalışması sırasında iki binanın temeli kaydı. Binaların birinde çatlak oluşunca iki bina da tahliye edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir inşaatta temel kazılması sırasında 5 katlı binada çatlaklar oluştu ve temelinde kayma yaşandı.
Polis, temeli kayan 5 katlı bina ile bitişikteki diğer binada ikamet edenleri tahliye etti.
Binaların birinde çatlaklar oluştu, bina sakinleri, inşaatın müteahhidini suçladı.
Polis binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, binalara girilmemesi için dış kapılarını da şeritle kapattı.
Etiketler: Samsun
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