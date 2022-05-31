Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir inşaatta temel kazılması sırasında 5 katlı binada çatlaklar oluştu ve temelinde kayma yaşandı.

Polis, temeli kayan 5 katlı bina ile bitişikteki diğer binada ikamet edenleri tahliye etti.

Binaların birinde çatlaklar oluştu, bina sakinleri, inşaatın müteahhidini suçladı.

Polis binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, binalara girilmemesi için dış kapılarını da şeritle kapattı.



